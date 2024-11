Строительная экспертиза и технический надзор: Как правильно принимать квартиру от застройщика

Как проверить iPhone при покупке Безусловно, iPhone — один из самых желанных подарков на Новый год, чем зачастую пользуются мошенники, продающие подделки под видом оригинала или выда...

Наушники для спорта: топ-7 самых интересных моделей Хорошим спортивным наушникам недостаточно выдавать качественный звук. Помимо этого они должны надежно сидеть в ухе и иметь хорошую защиту от воды и п...

Компания PRO32 представила на рынке России и стран СНГ обновленный антивирус Компания PRO32, которая до 2022 года была эксклюзивным дистрибьютором словацкого разработчика антивирусных решений ESET, выпустила новую версию своег...

Гаджеты недели 28 ноября 2023 года Представляем вашему вниманию: интеллектуальная роботизированная газонокосилка RoboUP T1000P; беспроводная мышь Snoopy Wireless Mouse для детей; полно...

Поездка с риском для жизни: смолянин «налетел» на неожиданное препятствие на дороге в центре города Крышка люка, на которую наехал молодой человек, больно ударила не только по авто, но и по бюджету горожанина. Максим, герой нашей истории, — об...

Покупка Realme 11 pro plus Сегодня жизнь без связи (то есть телефона, в том числе) не представляется возможной. Приобрести технику, которая бы отвечала запросам пользователя не...

Актуальность использования VPN В настоящее время, когда Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, вопросы безопасности и защиты персональных данных становятся все более актуал...

Обвал VIX: грядёт обвал или скучный рост? Влияние на рынок:2Волатильность финансовых рынков опустилась до минимума почти за четыре года, согласно индексу VIX. Этот, так называемый «инде...

Золото выбирает долгосрочный тренд Влияние на рынок:3Золото коснулось максимумов за полгода, продвинувшись на территорию выше $2010 на старте новой недели. За последние три года цена н...

Металлурги Европы выступили против продолжения импорта полуфабрикатов из РФ Евросоюз должен отклонить запросы от нескольких стран-членов по продлению сроков импорта российских стальных полуфабрикатов. Такое продолжение рискуе...

Настроения бизнеса в Украине ухудшились У украинского бизнеса в ноябре снова имелись негативные ожидания по результатам деятельности собственных предприятий в ближайшей перспективе. Об этом...

Двухмиллионный посетитель Выставки-форума «Россия» получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС На Международной выставке-форуме «Россия» зафиксировали двухмиллионного посетителя. Им стал Марат Сабитовиз Казани, который приехал на ВДНХ...

В Курске улица Нижняя Луговая начинает покрываться ледяными глыбами В Курске на улице Нижней Луговой проезжая часть покрывается ледяными глыбами, из-за того что, при ремонте дороги не учли особенности участка - бьющие...

Курянка рассказала о своих многочисленных экзотических питомцах в рамках Всемирного Дня домашних животных Любой домашний питомец – это эмоции! Почти всегда положительные. Учёные считают, что приручать животных люди начали еще в плейстоцене, однако п...

В «Аларм-Моторс» дали прогноз о пике спроса на полноприводный кроссовер OMODA C5 в Петербурге По данным группы компаний «Аларм-Моторс», полноприводная версия городского кроссовера OMODA C5 через три месяца после дебюта на российском рынке уже ...

Команда знаменитого танцора и хореографа Сергея Горбовского «Top of style» привезла золото главного танцевального чемпионата России 1 мая прошел финал чемпионата «Project 818» в городе Москва. Сильнейшие команды России снова столкнулись в поединке на танцевальной площадке. Несколь...

Станет ли Эльза Арсанова известным продюсером? Популярный блогер звезда реалити-шоу «ХО team reality» и «ХО life sisters» Эльза Арсанова задумалась о том, чтобы снимать сериал. Намерение Эльзы впо...

Продажа электромобилей в Москве Приобрести электромобили из Китая в компании «Автотрейдер» может каждый желающий. Кстати, популярность такого рода транспортных средств с каждым годо...

Интернет-магазин автомобильных шин как прибыльный бизнес В эпоху цифровизации экономики интернет-торговля занимает все более значимое место в бизнес-пространстве. Особенно это касается рынка автомобильных ш...

Психолог дала советы тем, кто боится возвращаться в Украину Некоторые украинцы, выехавшие за границу из-за российской войны, боятся возвращаться в родную страну во время боевых действий. О том, как побороть эт...

Эксперты назвали главную опасность удаленной работы Ведущие эксперты утверждают, что работа на дому вредит психическому здоровью. В частности, приводит к развитию тревоги, депрессии и расстройства пище...

В Минфине придумали, как изменить работу таможни Работа таможенных органов будет улучшаться благодаря изменениям в трех основных направлениях, разработанным министерством финансов. Об этом в среду, ...

Минфин призвали срочно реформировать налогообложение нефтепродуктов Существующая система налогообложения бензина, дизельного топлива и сжиженного газа разрушает здоровую конкуренцию на рынке нефтепродуктов, приводит к...

Покердом – аутентичный рум на русском языке Из общего количества игровых сайтов именно Покердом можно назвать идеальным выбором для русскоязычного пользователя. Все благодаря тому, что данная п...

Вышел первый трейлер культового мультфильма Гарфилд Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер анимационного фильма Гарфилд. Лента расскажет о рыжем коте, который обожает лазанью и ненавидит ...

Фирма Morgan показала первый автомобиль с силовой установкой собственной разработки Это электрический прототип XP-1, на котором британцы будут обкатывать новые для себя технологии и перспективные решения. Электрический привод трицикл...

GAC поделился планами на российский рынок в 2024 году Компания GAC Motor в следующем году запустит продажи четырех новинок, сообщает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на представителя марки. Параллел...

Время покупать. Инвесторы набросились на акции Начало года для американского фондового рынка выдалось не самым удачным - в преддверии повышения процентной ставки Федеральной резервной системой цен...

Эта диета улучшает здоровье сердца за 8 недель, но у нее есть один минус Диета, которую выбрали миллионы людей по всему миру, оказалась очень полезной для сердца Многие люди не придерживаются никакой диеты и едят все, что ...

Почему нельзя долго сидеть в туалете — три пугающие причины Долгое сидение в туалете чревато не только геморроем — эта привычка провоцирует развитие и других заболеваний В 2009 году ученые провели исследование...

Когда играю с россиянками, хочется иметь пистолет - Ястремская Даяна Ястремская раскритиковала ситуацию, сложившуюся в мировом профессиональном теннисе. По словам украинки, WTA просто делает вид, что ничего не пр...

Южная Корея вывела в космос спутник на собственной ракете Южная Корея успешно провела третий испытательный полет твердотопливной космической ракеты в рамках усилий по созданию независимой космической системы...

SpaceX вывела на орбиту 23 спутника Starlink Ракета-носитель Falcon 9 во вторник, 28 ноября, успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки...

«Яндекс Музыка» выделила 100 млн рублей на поддержку артистов «Яндекс Музыка» объявила о запуске инструмента «Донаты от фанатов». У 25 миллионов подписчиков сервиса появится возможность помочь любимому артисту, ...

Сравнение торговых пар на Binance Источник: trading.biz Рынок цифровых активов включает в себя более 2 тысяч различных токенов и монет. Они отличаются друг от друга своими идеями, инн...

Евролига. «Виртус» – «Барселона», «Баскония» играет с «Фенербахче» и другие матчи В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут четыре матча. Итальянский «Виртус» примет испанскую «Барселону», испанская «Баск...

Еврокубок. «Париж» в гостях разгромил «Вулвз», «Гран-Канария» играет с «Арисом» и другие матчи В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка проходят шесть матчей. Французский «Париж» в гостях разгромил литовский «Вулвз», испанс...

Вкусные куриные крылышки: лучшие рецепты Куриные крылышки – это универсальный продукт, ведь из него можно приготовить множество блюд – и запечь, и пожарить, и отварить, и использовать в каче...

Готовим ароматный шашлык в духовке: лучшие рецепты Шашлык можно приготовить не только на гриле, но и в духовке. Кроме того, таким образом он получается нежным, ароматным и полезным. Приготовить шашлык...

ТОП 10 паттернов Технического анализа [форекс, криптовалют, фондового рынка] Сегодня мы с вами рассмотрим ТОП 10 Классических паттернов технического анализа. Она все уже давно опубликованы на этом сайте, но так как кол-во стра...

ТОП 10 стратегий на Bollinger Bands И так, очередная подборка ТОП стратегий этого сайта: на этот раз это торговые системы на основе полос Боллинжера / Bollinger Bands. Именно стратегии ...

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о климатических инициативах России в рамках конференции ООН по климату COP-28 Кирилл Дмитриев выступил на ключевой сессии конференции ООН по климату COP-28 «Здоровье в контексте климата: стратегии, инновации и интеграция полити...

Жителей Японии предупредили о нападениях агрессивных бессонных медведей зимой В Японии в эту зиму ожидается всплеск нападений агрессивных и бессонных медведей. Обычно бурые медведи, проживающие в префектуре Хоккайдо, и азиатски...

В России начались проблемы с мобильным интернетом Скорость мобильного интернета в регионах России снизилась из-за отсутствия оборудования для сотовых сетей. Об этом сообщает российское издание Извест...

В Україні з’явилось нове медіа для ІТ-ком’юніті Засновником ProIT став український медіа-менеджер, екс-головред РБК-Україна та співвласник “КиївВлада” Антон Подлуцький. Цільовою аудиторією проєкту ...

Лариса Гузееа о возрасте, внешности, отказе сниматься в кино и своём мужском характере Лариса Гузеева дала редкое интервью журналу Hello! и снялась в чёрно-белой фотосессии. 64-летняя аткриса и телеведущая, сыгравшая недавно в комедии "...

Чемпионат Англии. «МЮ» против «Челси», «Ман Сити» играет с «Астон Виллой», «Ливерпуль» в гостях у «Шеффилда» Также в среду «Ливерпуль» играет с «Шеффилдом» на выезде, «Манчестер Сити» проводит гостевой матч с «Астон Виллой». Во вторник «Арсенал» победил «Лут...

В Лас-Вегасе представили крупнейшее сферическое здание в мире В Лас-Вегасе представили самое большое сферическое здание в мире. Арена MSG Sphere снаружи оборудована огромным экраном и может транслировать любое и...

Ковалев о Ковальчуке в «Спартаке»: «Илья спокойно сыграет в любой тройке – и с молодыми, и с ветеранами. Найдем такое сочетание, чтобы партнеры помогли ему быстрее вернуться» Сегодня московский клуб объявил о подписании 40-летнего форварда. Соглашение рассчитано до конца сезона. – Илья Ковальчук уже подписал контракт со «С...

НАПК создал базу похищенных РФ культурных ценностей Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) запускает в рамках проекта "Война и искусство" новый раздел - "Украденное наследие...

В Украине выпустили коллекцию платков с произведениями, уничтоженными РФ В Украине выпустили коллекцию платков с произведениями, которые украла или уничтожила Россия. Средства по их продаже пойдут на восстановление домов в...

Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы Страстный роман двух ярких звездочек российского кино начался в 2010 году и довольно быстро привел к свадьбе. До судьбоносной встречи с первой женой ...

"Амбициозный проект, ставший новым словом в индустрии": Виктор Ветошкин о строительстве газопровода "граница Болгарии – граница Венгрии" Газодобывающую отрасль по праву можно назвать областью постоянного роста. Так, согласно "КоммерсантЪ" к 2022 году только поставки сжиженного природно...

«Блочные войны» в Колхозном переулке Смоленска: кто прав в «восстании» автовладельцев Бетонные блоки перегораживают проезд в Колхозном переулке в районе домов №№19 и 19а. Smolnarod попытался разобраться в истории соседских «войн...

Свидетели по делу экс-главы Гагаринского района Романа Журавлева меняют показания Сразу два ключевых свидетеля, которые на этапе следствия изобличали бывшего главу района, на судебном заседании «забыли» о том, как он оказывал на ни...

«Масштабы воровства беспрецедентны» История с «китайским связным в Россетях» получила продолжение. Не так давно телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info были обнародованы с...

Новые смартфоны Ulefone на российском рынке Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о подписании дистрибьюторского договора с китайским производителем мобильных устройств и аксессуар...

Гаджеты недели 5 декабря 2023 года Представляем вашему вниманию: USB-увлажнитель воздуха Frozen II Elsa; играющий в теннис робот ESTHER; профессиональные студийные динамики PreSonus Er...

В Курске поймали с поличным закладчика наркотиков В Курске поймали с поличным закладчика наркотиков. Оказалось, что 33 – летнему жителю областного центра в интернете предложили легкий способ за...

Куряне начали задумываться о новогодних подарках С приближением новогодних праздников жители начинают задумываться о подарках, и это становится актуальнее с каждым днем. Все имеют свои предпочтения ...

Пользователи X раскритиковали президента Польши за желание сберечь американских солдат После заявления президента Польши Анджея Дуды о необходимости прекратить действия России для защиты американских солдат от возможной гибели, пользова...

Нидерландская журналистка о роли ЧВК «Вагнер» в судьбе России: «она дает нации надежду на победу» Коллективный Запад ведет полномасштабную войну против РФ, которой для победы необходимо сплотить свои ряды и отбросить в сторону все существующие вну...

Гонщик Формулы-1 собрал 150 тысяч на продаже своего обнаженного календаря Валттери Боттас заработал приличную сумму на продаже календаря на 2024 год с собственными обнаженными фото. Отметим, что на такой шаг пилот Альфа Ром...

Формула-1: Ферстаппен уверенно победил в Бразилии И снова Ред Булл, и снова Макс Ферстаппен. Нидерландский гонщик снова победил в Формуле-1 сезона 2023 года. На этот раз ему не было равных в Гран-при...

Перевод: Microsoft готовит «революционную» Windows, ориентированную на ИИ Редактор портала Windows Central Зак Боуден поделился новой информацией о будущем ОС Windows. Новое руководство команды Windows & Web Experiences фор...

Microsoft анонсировала платные обновления безопасности для Windows 10 после 2025 года Microsoft анонсировала программу Extended Support Updates (ESU) для Windows 10, которая запустится в октябре 2025 года после завершения бесплатной ра...

Мутагенез при образовании половых клеток оказался восьмикратно недооценен Британские исследователи картировали мутации, возникающие при репарации ДНК после запрограммированных разрывов в процессе образования половых клеток ...

Разнообразие растений на лугах защитило почву от температурных колебаний Чем больше видов есть в луговом растительном сообществе, тем менее выраженными будут колебания температуры почвы под ним. Это происходит из-за роста ...

Эксперты ждут очередного Золотого мяча для Месси После триумфального выступления на футбольном чемпионате мира в Катаре лидер сборной Аргентины Лионель Месси стал основным претендентом на главную ин...

Топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ составляют игроки «Зенита» Пока элитный футбольный дивизион России – Премьер-лига, находится на зимних каникулах, эксперты футбольного финансового рынка обновили ориентировочну...

Резиновое покрытие для ледовых арен и открытых катков Небольшие ледовые арены могут обустраиваться не только в спортивных комплексах, но и на территории торгово-развлекательных центров. Здесь важно подоб...

Прыжок с парашютом: похож ли он на падение? Вероятно, вполне разумно думать, что выпрыгнуть из самолета и лететь к земле со скоростью 120 миль в час — это как упасть, верно? Но это не совсем та...

Все первые лица: незадолго до смерти Кива поименно назвал состав наркокартеля на Украине Буквально за две недели до смерти, в конце ноября, бывший депутат Верховной рады Илья Кива дал 5-tv.ru интервью, в котором поименно назвал кураторов ...

НБА: Чикаго побеждает Милуоки, Сан-Антонио проигрывает 13 игру подряд Неожиданно завершился минувшей ночью в НБА поединок в Чикаго. Местные "быки" принимали одного из лидеров Востока - Милуоки, и победили в овертайме 12...

НБА: Лейкерс бьет Детройт, Клипперс - Сакраменто Оба клуба из Лос-Анджелеса одержали уверенные победы над своими соперниками минувшей ночью в НБА. Лейкерс гостили в Детройте и разгромили главного ау...

Двигательный модуль Chandrayaan-3 вернулся на орбиту Земли после успешной миссии к Луне Индийское космическое агентство (ISRO) объявило о возвращении на орбиту Земли двигательного модуля миссии Chandrayaan-3. Космический аппарат, который...

Google представила Gemini — «убийцу» ChatGPT Компания Google официально объявила о запуске собственной системы искусственного интеллекта — Gemini. По заявлению генерального директора Googl...

Международный университет инвестиций Юлии Кузнецовой признан лучшей онлайн-школой для инвесторов Ежегодная премия Investment Leaders Award назвала сильнейших игроков финансового рынка. Победа в номинации «Лучшая онлайн-школа для инвесторов» заслу...

Для чего нужен торговый эквайринг и как его подключить Торговый эквайринг – это способ безналичной оплаты покупок. При подключении такой услуги клиент может рассчитываться за товар или услугу с помощью ка...

Индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума Небольшим ростом основных котировок завершились в понедельник торги на Нью-йоркской фондовой бирже. Индекс Dow Jones - важнейший показатель деловой а...

КНР строит первое в мире подводное хранилище данных Китай начал строительство первого в мире подводного коммерческого хранилища хранения данных. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает CGTN. Первый ...

Apple покажет iPhone 15. Чего ожидать Apple готовит показ новинок. 12 сентября в своей штаб-квартире в калифорнийском Купертино компания представит новые iPhone. Событие будет транслирова...

Будущее автомобилей Toyota: репортаж с Kenshiki Forum 2023 Но сейчас на небольшом городе-побратиме Киева сосредоточены взгляды всего автомобильного мира, потому что в столице Бельгии открылись двери Kenshiki ...

Любители люксовых авто в России пересаживаются на китайские марки - СМИ Параллельный импорт в Россию иномарок сходит на нет. Даже ценители премиальных брендов вынуждены пересаживаться на китайские автомобили. Об этом 5 де...

В сети появились рендеры Sony Xperia 1 V Мы надеемся, что Xperia 1 V уже не за горами. По-прежнему существует определенная вероятность того, что телефон появится на выставке MWC в Барселоне ...

Samsung показала Galaxy S23 и S23+ с обновленным дизайном Вслед за Galaxy S23 Ultra сегодня показали и обновление базовых моделей Galaxy S. И хотя Samsung улучшила основные аппаратные и программные функции, ...

НХЛ: Оттава бьет Рейнджерс, Миннесота - Калгари Разгромами соперников завершили очередные матчи в НХЛ Оттава и Миннесота. "Сенаторы" неожиданно легко разобрались на собственной площадке с одним из ...

Секс-скандал в НХЛ: хоккеист спал с мамой одноклубника Удивительный скандал разразился в одной из самых известных команд НХЛ Чикаго БлэкХоукс. Руководство команды расторгло контракт с одним из самых титул...

Gameloop — как настроить эмулятор и играть в Android-игры на ПК? В мобильные игры можно играть на компьютере с помощью эмуляторов. Рассказываем, как настроить эмулятор Gameloop, чтобы запускать Android-игры на ПК. ...

В Ростове-на-Дону становятся популярными онлайн-консультации с психологами Значительно выросло среднее время, которое пользователи уделяют онлайн-психологам. Посещаемость психологических онлайн-сервисов в России в 2023 году ...

Колонная балка 20к1: особенности и сферы применения Среди всех многочисленных разновидностей чёрного фасонного металлопроката двутавровые колонные балки занимают достойное место по объёмам производства...

28 образов для новогодней ночи: платья из пайеток, блестящие костюмы и золотые пиджаки Новый, 2024 год наступит совсем скоро, и, помимо места его встречи, желательно обдумать и образ, в котором его встречать. Следующий год, по восточном...

Психиатр Корнев: при панической атаке помогает техника переключения внимания Во время приступа можно пересчитывать или перечислять предметы вокруг себя, читать стихи или даже молитву — в общем, все тексты, которые вы помните н...

Нутрициолог Русанова: для того чтобы не переесть, следите за сигналами тела Организм не только умеет сообщать о том, что вы достигли гастрономического финала, но и может показывать в процессе, что ему достаточно еды, а вам, ч...

Фондовый рынок, Daily history за 5 декабря 2023 г. Индекс Изменение, пункты Цена закрытия Изменение, % NIKKEI 225 -455.45 32775.82 -1.37 Hang Seng -318.19 16327.86 -1.91 KOSPI -20.67 2494.28 -0.82 ASX...

Валютный рынок, Daily history за 5 декабря 2023 г. Валютная пара Цена закрытия Изменение, % AUDUSD 0.65517 -0.97 EURJPY 158.894 -0.2 EURUSD 1.07981 -0.29 GBPJPY 185.342 -0.21 GBPUSD 1.25943 -0.24 NZDU...

ЦБ оштрафовал Альфа-Банк, Банк Уралсиб, МТС Банк, УБРиР, страховую компанию «ВСК» и три МФО Банк России 6 декабря вынес постановления о привлечении к административной ответственности Альфа-Банка, Банка Уралсиб, МТС Банка, Уральского банка ре...

Объявлены имена победителей XXI премии «Топ-1000 российских менеджеров» 5 декабря 2023 года в «Геликон-Опере» назвали имена победителей «Топ-1000 российских менеджеров». Академики премии, организованной Ассоциацией менедж...

Что такое расчетный счет и как выбрать банк для открытия Расчетным называется специальный счет в банке, предназначенный для ведения бизнеса. На него получают платежи, с него делают переводы, счет используют...

Вок лапша и рис: основные достоинства блюда, распространенные виды Вок лапшу и рис можно назвать настоящими символами паназиатской кухни. Эта еда, в приготовлении которой задействуется специальная посуда и ингредиент...

В Москве стартовали финальные этапы «Лидеров России» для управленцев ЦФО и иностранцев В российской столице начались заключительные этапы пятого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – ст...

Политолог Скачко: Убийством Кивы Украина пытается запугать противников Зеленского Офис Зеленского решил мстить всем уроженцам Украины, которые не боятся его критиковать. Это попытка напугать всех тех, кто решил связать свою жизнь с...

ТОП 5 - Лучшие LED/LASER проекторы для домашних кинотеатров LED/LASER проекторы пока так и не приблизились по ценам к ламповым моделям, а их уже вытесняют большие телевизоры, которые стремительно дешевеют Наст...

Топ 10 - Лучшие проекторы для домашних кинотеатров в жилой комнате Под давлением быстрого снижения цен на телевизоры из обновленной версии обзора полностью исчезли бледные модели проекторов мощностью менее 300 Вт Гла...

НБА: Даллас уничтожил Юту, Клипперс сильнее Денвера Сразу 11 матчей регулярного чемпионата были сыграны минувшей ночью в НБА. Из всех поединков выделим матч в Далласе, где местный клуб просто разбил "д...

Рождественская продуктовая корзина может подорожать из-за блокады границы Если забастовка польских перевозчиков не закончится до 10 декабря, то рождественская продуктовая корзина подорожает. Об этом в эфире телемарафона зая...

У Зеленского назвали условия открытия аэропорта Борисполь Возобновление полетов из аэропорта Борисполь является желанной, но пока недостижимой целью. Об этом в эфире программы Аргумент заявил советник главы ...

Перечислены полезные свойства мандаринов Мандарины — это фрукты, богатые питательными веществами, и они имеют несколько полезных свойств. Вот некоторые из них: Высокое содержание витам...

Стиль и Комфорт: Женские Туфли на Высоком Каблуке от Milana Shoes В мире моды женские туфли на высоком каблуке всегда оставались символом элегантности и женственности. Они не только придают дамам дополнительный рост...

Ожесточенное противостояние на льду: "Динамо М" против "ХК Сочи" В предстоящем хоккейном противостоянии между командами "Динамо М" и "ХК Сочи" обещаются эмоциональные моменты, захватывающая борьба и яркие впечатлен...

CS2: борьба за 200 тыс. долларов. Кто победит? В данной статье вы увидите обзор финалистов Elisa Masters Espoо 2023, а также общую информацию по турниру! Турнир Elisa Masters Espoo 2023 – это круп...

«Мейджор» по Counter-Strike впервые состоится в Азии Стало известно время и место проведения второго турнира серии «мейджор» по обновленному «шутеру» Counter-Strike 2 в следующем 2024-м году. Организато...

Вышел первый трейлер культового мультфильма Гарфилд Sony Pictures Entertainment выпустила первый трейлер анимационного фильма Гарфилд. Лента расскажет о рыжем коте, который обожает лазанью и ненавидит ...

Детище короля господрядов в Москве кидает всех Как выяснил Rucriminal.info, деятельность группы компаний "Регионпромстрой" бывшего чиновника Минобороны и руководителя Департамента строительства ст...

«Масштабы воровства беспрецедентны» История с «китайским связным в Россетях» получила продолжение. Не так давно телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info были обнародованы с...

Владимир Плющев: «Назначение вялых, проходных тренеров – система работы нынешней «Сибири». Они послушные, без права голоса, не мешают делать дела» – Три месяца назад вы дали нам интервью под заголовком «Фастовский сильно рискует с Немировски». Оказались правы! – Послушайте, то, что произошло в «...

Поражение «Сити», «МЮ» обыграл «Челси», билеты в кредит от «Зенита», «Реал» попробует договориться с Мбаппе зимой, Гинер поставил Акинфеева выше Яшина и другие новости 1. «Манчестер Сити» продолжает терять очки: команда Пепа проиграла 3-й матч в этой АПЛ – «Астон Вилле» (0:1). «Манчестер Юнайтед» благодаря дублю Ско...

Google запустила Gemini – свою самую большую и мощную модель генеративного ИИ Google анонсировала новейшую модель искусственного интеллекта (AI) Gemini с возможностями текста, кода, аудио, изображений и видео, которая, по её ут...

На компьютерные игры в 2021 году ушло 180 млрд долларов В 2021 году более 180 миллиардов долларов в мире потратили на компьютерные игры. Об этом говорится в отчете маркетинговой компании Newzoo о продажах ...

Названа лучшая компьютерная игра 2021 года Лучшей игрой 2021 года по версии The Game Awards стала It Takes Two от студии Hazelight Games. Об этом сообщается на сайте премии. В номинации также ...

Применение Газоанализа в Экологически Ориентированных Проектах: Обеспечение Экологической Безопасности в Металлургии и Добыче Современное развитие индустрии неотделимо от вопросов экологической безопасности и устойчивого развития. В условиях активного экономического роста Ка...

Астрология: Наука или Псевдонаука? Астрология - это древнее искусство, связанное с изучением влияния планет и звезд на судьбу и характер человека. Некоторые считают ее наукой, способно...

В Пензе прошел Приволжский профориентационный Марафон в IT-сфере "ДвижИТ" В Пензе прошел Приволжский профориентационный Марафон в IT-сфере "ДвижИТ" Пензенский колледж информационных и промышленных технологий, который стал п...

Банкоматы NCR от Бэнсис как уникальная Надежность и Современные Решения Банкоматы играют ключевую роль в банковском обслуживании, предоставляя клиентам удобный доступ к финансовым услугам. Среди множества производителей б...

Стоит ли украшать цветами ваш дом к Новому году Старый год уступает место новому, и с этим наступлением мы все начинаем задумываться об украшении нашего дома к празднику. Одним из наиболее популярн...

Сравнение торговых пар на Binance Источник: trading.biz Рынок цифровых активов включает в себя более 2 тысяч различных токенов и монет. Они отличаются друг от друга своими идеями, инн...

Представлена концепция цифрового ситуационного центра для мониторинга с помощью БПЛА Цифровой ситуационный центр – интеллектуальную систему автоматизированного мониторинга объектов строительства, горной добычи и полигонов ТКО с помощь...

Представлен шоколадный iPhone 15 Pro Max за 180 000 рублей Caviar, российский производитель люксовых смартфонов, представил на сайте iPhone 15 Pro Max из натурального шоколада, покрытый пищевым 23-каратным зо...

Нейросети помогут в Новый год: 5 вариантов использовать ИИ с пользой В последнее время и дня не обходится без новостей о развитии искусственного интеллекта. Если нейросети уже активно используются в банковской среде и ...

Какую бытовую технику можно подарить на Новый год? Дарить бытовую технику можно родственникам, друзьям и даже коллегам. Главное - выбрать что-то как минимум интересное, а в идеале еще и полезное. Мы п...

Найденный на МКС помидор оправдал астронавта: космическая «гурманитарная» тайна раскрыта На Международной космической станции завершилась целая эпопея, в которой присутствуют тайны, пропавшие результаты космических экспериментов и несправ...

Астронавт сделал фантастический снимок молнии верхних слоёв атмосферы с борта МКС Во время недавнего эксперимента на МКС удалось снять редкую форму атмосферных явлений — временные светящиеся события (TLE). Эксперимент Thor-Da...

Хейни: Бой с Ломаченко – самый сложный в моей карьере Девин Хейни в очередной раз заявил о своей честной победе в бою за звание абсолютного чемпиона мира над Василием Ломаченко. По мнению американского б...

Красюк: Бой Фьюри против Нганну не изменил мнения Усика о британце Александр Усик не собирается недооценивать Тайсона Фьюри перед предстоящим поединком за звание абсолютного чемпиона мира. Об этом заявил промоутер ук...

Обзор Infinix ZERO 30 (4G) — AMOLED, 120 Гц, 8/256 ГБ и другие плюшки смартфона Обзор мощного и недорогого смартфона Infinix ZERO 30 4G с привлекательным дизайном и внушительными возможностями. Процессор: Mediatek Helio G99: восе...

Gameloop — как настроить эмулятор и играть в Android-игры на ПК? В мобильные игры можно играть на компьютере с помощью эмуляторов. Рассказываем, как настроить эмулятор Gameloop, чтобы запускать Android-игры на ПК. ...

Ember Travel Mug 2: умная термокружка с подогревом Известная компания Ember разработала новую модель интеллектуальной термокружки с функцией подогрева. Управление данного устройства осуществляется с п...

«Яндекс Музыка» выделила 100 млн рублей на поддержку артистов «Яндекс Музыка» объявила о запуске инструмента «Донаты от фанатов». У 25 миллионов подписчиков сервиса появится возможность помочь любимому артисту, ...

Инструменты развития: как маленький оренбургский городок удивил бизнесменов со всей России На днях город Ясный с населением чуть больше 15 тыс. человек стал местом “паломничества” представителей бизнеса из разных регионов страны...

Как Российский экспортный центр помогает продвижению российской продукции на международных маркетплейсах Расскажут эксперты e-commerce на главном экспортном форуме страны До момента, когда основные международные площадки по сути перекрыли возможность рос...

Intel демонстрирует сверхбыструю версию Thunderbolt Интерфейс обеспечивает обмен данными с периферийными устройствами на скорости 80 Гбит/с — как только что анонсированная спецификация USB4. Компания I...

OCS предлагает сервисы StormWall для защиты от DDoS-рисков и хакерских атак Компания StormWall предлагает рынку решения в области информационной безопасности — сервисы на основе искусственного интеллекта для защиты от DDoS-ат...

В ВТБ предложили меры против непредсказуемости решений ЦБ по ключевой ставке Решения ЦБ РФ по ключевой ставке менее предсказуемы, нежели аналогичные решения регуляторов других стран. В основном так происходит из-за нестабильно...

Россияне попытались незаконно вывезти из страны валюту на 876 млн рублей В 2023 году россияне попытались незаконно вывезти валюту на 876 млн рублей, по итогам девяти месяцев ФТС выявила 7,4 тыс. таких нарушений, пишут «Изв...

Перевод: Microsoft готовит «революционную» Windows, ориентированную на ИИ Редактор портала Windows Central Зак Боуден поделился новой информацией о будущем ОС Windows. Новое руководство команды Windows & Web Experiences фор...

Microsoft анонсировала платные обновления безопасности для Windows 10 после 2025 года Microsoft анонсировала программу Extended Support Updates (ESU) для Windows 10, которая запустится в октябре 2025 года после завершения бесплатной ра...

Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Вест Хэм», «Ньюкасл» в гостях у «Эвертона» Также в четверг «Ньюкасл» в гостях сыграет с «Эвертоном». В среду «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» (2:1), «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд» (2:0) на в...

Что такое расчетный счет и как выбрать банк для открытия Расчетным называется специальный счет в банке, предназначенный для ведения бизнеса. На него получают платежи, с него делают переводы, счет используют...

Вок лапша и рис: основные достоинства блюда, распространенные виды Вок лапшу и рис можно назвать настоящими символами паназиатской кухни. Эта еда, в приготовлении которой задействуется специальная посуда и ингредиент...

Кроссовер Hyundai Tucson с новым салоном полностью рассекречен Несколько месяцев корейская компания выдавала информацию об обновленном Tucson порционно, и вот наконец состоялся его полноценный дебют на домашнем р...

Компания Mercedes-Benz построит жилой небоскреб в Дубае Комплекс Mercedes-Benz Places расположится в самом центре города, недалеко от Бурдж-Халифа, а его дизайн будет подчинен фирменной стилистке Sensual P...

Сколько денег можно хранить дома? Несмотря на обилие инвестиционных услуг, многие предпочитают держать накопления дома. Такой способ позволяет контролировать расходы, а также дает воз...

Какие задачи выполняет аутстаффинг в ритейле Если упростить понятие «аутстаффинг» максимально, получится только одно словосочетание – аренда персонала. Схема такой аренды также проста и понятна....

Защитник Барселоны необычным образом узнал пол своего будущего ребенка Защитник Барселоны опубликовал в соцсетях новый фотосет. Уругвайский футболист скоро снова станет отцом. И чтобы узнать пол будущего ребенка, он устр...

Apple показала новые MacBook Pro и iMac Американская компания Apple представила новые продукты - iMac и MacBook Pro. У них есть чипы третьего поколения M3, M3 Pro и M3 Max. Их продажи старт...

Как купить смартфон и сэкономить: 5 секретов, которые работают Мы расскажем, почему сейчас лучшее время покупать новый смартфон, почему им должен быть не iPhone 15 и как сэкономить на покупке новой техники. Вся ж...

EUR/USD умеренно восстановилась в район 1.0775-80 на фоне ослабления доллара США EUR/USD демонстрирует скромное восстановление от многонедельного минимума, достигнутого ранее в четверг. Ожидания снижения ставки ФРС и сильный рост ...

Форекс сегодня: доллар США продолжает пользоваться спросом, пока рынки ожидают новых данных по занятости Вот что вам нужно знать в четверг, 7 декабря: Индекс доллара США (USD) в среду продолжил свою победную серию и поднялся до самого высокого почти за т...

Обязательно выбрасывайте эти продукты при первых признаках порчи Безопасность пищевых продуктов - тема очень серьёзная. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно каждый шестой американе...

Что большое количество сахара делает с вашим телом: восемь последствий У сладких продуктов не лучшая репутация. По данным Американской кардиологической ассоциации, суточная норма потребления сахара - 25 г в день для женщ...

Применение Газоанализа в Экологически Ориентированных Проектах: Обеспечение Экологической Безопасности в Металлургии и Добыче Современное развитие индустрии неотделимо от вопросов экологической безопасности и устойчивого развития. В условиях активного экономического роста Ка...

Астрология: Наука или Псевдонаука? Астрология - это древнее искусство, связанное с изучением влияния планет и звезд на судьбу и характер человека. Некоторые считают ее наукой, способно...

Детище короля господрядов в Москве кидает всех Как выяснил Rucriminal.info, деятельность группы компаний "Регионпромстрой" бывшего чиновника Минобороны и руководителя Департамента строительства ст...

«Масштабы воровства беспрецедентны» История с «китайским связным в Россетях» получила продолжение. Не так давно телеграм-канал ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info были обнародованы с...

CS2: борьба за 200 тыс. долларов. Кто победит? В данной статье вы увидите обзор финалистов Elisa Masters Espoо 2023, а также общую информацию по турниру! Турнир Elisa Masters Espoo 2023 – это круп...

«Мейджор» по Counter-Strike впервые состоится в Азии Стало известно время и место проведения второго турнира серии «мейджор» по обновленному «шутеру» Counter-Strike 2 в следующем 2024-м году. Организато...

Нейросети помогут в Новый год: 5 вариантов использовать ИИ с пользой В последнее время и дня не обходится без новостей о развитии искусственного интеллекта. Если нейросети уже активно используются в банковской среде и ...

Какую бытовую технику можно подарить на Новый год? Дарить бытовую технику можно родственникам, друзьям и даже коллегам. Главное - выбрать что-то как минимум интересное, а в идеале еще и полезное. Мы п...

Будущее автомобилей Toyota: репортаж с Kenshiki Forum 2023 Но сейчас на небольшом городе-побратиме Киева сосредоточены взгляды всего автомобильного мира, потому что в столице Бельгии открылись двери Kenshiki ...

Любители люксовых авто в России пересаживаются на китайские марки - СМИ Параллельный импорт в Россию иномарок сходит на нет. Даже ценители премиальных брендов вынуждены пересаживаться на китайские автомобили. Об этом 5 де...

КНР строит первое в мире подводное хранилище данных Китай начал строительство первого в мире подводного коммерческого хранилища хранения данных. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщает CGTN. Первый ...

Apple покажет iPhone 15. Чего ожидать Apple готовит показ новинок. 12 сентября в своей штаб-квартире в калифорнийском Купертино компания представит новые iPhone. Событие будет транслирова...

Атомно-силовой микроскоп отличил дейтерий от водорода в молекуле пентацена Физики из Германии нанесли молекулы дейтерированного пентацена на подложку из хлорида натрия и смогли измерить сигнал электронного парамагнитного рез...

Google представила семейство мультимодальных моделей Gemini Компания Google представила семейство мультимодальных нейросетевых моделей Gemini, которые способны оперировать, обобщать, и комбинировать информацию...

Команда знаменитого танцора и хореографа Сергея Горбовского «Top of style» привезла золото главного танцевального чемпионата России 1 мая прошел финал чемпионата «Project 818» в городе Москва. Сильнейшие команды России снова столкнулись в поединке на танцевальной площадке. Несколь...

Станет ли Эльза Арсанова известным продюсером? Популярный блогер звезда реалити-шоу «ХО team reality» и «ХО life sisters» Эльза Арсанова задумалась о том, чтобы снимать сериал. Намерение Эльзы впо...

Психолог Самсон: недопонимания в браке зависят от разницы языков любви Мужчины и женщины часто испытывают проблемы в общении друг с другом. Не так сказал, не то поняла, слово за слово — и готов конфликт. Чаще всего причи...

РИА «Новости»: экс-депутат Кива был убит «в ходе спецоперации СБУ» Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов. По его словам, ведомство намерено продолжить подобног...

Объявлен слоган для Евровидения-2024 Европейский вещательный союз и SVT объявили слоган для международного песенного конкурса Евровидение-2024. Об этом сообщается на официальном сайте. В...

Россияне верят в рост российского рынка в 2024 году Большинство (65%) россиян ждут рост российского рынка в следующем году. Самыми привлекательными отраслями для вложений, помимо нефтегаза, называют те...

На компьютерные игры в 2021 году ушло 180 млрд долларов В 2021 году более 180 миллиардов долларов в мире потратили на компьютерные игры. Об этом говорится в отчете маркетинговой компании Newzoo о продажах ...

Названа лучшая компьютерная игра 2021 года Лучшей игрой 2021 года по версии The Game Awards стала It Takes Two от студии Hazelight Games. Об этом сообщается на сайте премии. В номинации также ...

Ваш идеальный партнер для проектирования и реализации структурированных кабельных систем: от планирования до успешного внедрения В современном мире, где требования к качеству и скорости передачи данных стремительно растут, структурированные кабельные системы (СКС) становятся ос...

Google запустила Gemini – свою самую большую и мощную модель генеративного ИИ Google анонсировала новейшую модель искусственного интеллекта (AI) Gemini с возможностями текста, кода, аудио, изображений и видео, которая, по её ут...

Российская компания «Урал» выиграла судебный процесс, инициированный JBL Американская компания JBL, за которой стоят такие «акулы» бизнеса, как Harman и Samsung, обратилась в российский суд с исковым заявлением. В нем изла...

"Алиса” и YandexGPT: Слияние Интеллектов В мире технологий наступила новая эра, когда “Алиса”, популярный голосовой помощник от “Яндекса”, объединилась с передовой языковой моделью YandexGPT...

Покердом – аутентичный рум на русском языке Из общего количества игровых сайтов именно Покердом можно назвать идеальным выбором для русскоязычного пользователя. Все благодаря тому, что данная п...

Колонная балка 20к1: особенности и сферы применения Среди всех многочисленных разновидностей чёрного фасонного металлопроката двутавровые колонные балки занимают достойное место по объёмам производства...

Нефть под давлением, несмотря на вербальные интервенции Влияние на рынок:2Нефть остаётся под давлением, отражая опасения перед сокращением спроса, невзирая на то, что слова представителей ОПЕК+ и правитель...

Доллар борется за тренд Влияние на рынок:2Американский доллар упорно борется за тренд. Последние три торговых сессии индекс доллара ежедневно пересекал вверх и вниз 200-днев...

